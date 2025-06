Ricardo Sá Pinto é o novo treinador do Esteghlal de Teerão, do Irão. Isto numa altura em que o país está em conflito aberto com Israel e Estados Unidos da América.

A confirmação surgiu através das redes sociais, com o clube a dar as boas-vindas ao português, que já em 2022/23 tinha assumido o comando técnico da equipa principal.

Na última temporada, Sá Pinto esteve à frente do Raja Casablanca durante 19 encontros, tendo apenas somado cinco vitórias. Recorde-se que no currículo, o treinador português tem cinco troféus, entre os quais uma Taça da Liga (Sp. Braga), uma Taça da Bélgica (Standard Liège) e uma Liga do Chipre (Apoel).