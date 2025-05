Depois de ter desperdiçado uma vantagem de três golos no jogo da primeira mão da meia-final (3-3), o Silkeborg, com o português Pedro Ganchas a titular, conseguiu bater o Brondby por 2-1, no segundo jogo da eliminatória, e apurou-se pelo segundo ano seguido para a final da Taça da Dinamarca.

No JYSK Park, o Silkeborg garantiu o triunfo graças aos golos de Callum McCowatt e Jens Gammelby, tendo Mileta Rajovic marcado para o Brondby, pelo meio.

Pedro Ganchas cumpriu todos os minutos no eixo defensivo do Silkeborg, que defende um troféu que conquistou na temporada passada.

Na final deste ano, terá como adversário o Viborg ou o Copenhaga, que se defrontam, esta quinta-feira (18:00), para a segunda mão da restante meia-final. No primeiro jogo, o clube da capital da Dinamarca venceu por 1-0.

O Silkeborg, que lidera a fase de manutenção da Liga dinamarquesa, procura vencer a Taça daquele país pela terceira vez no seu historial.