«És grande e serás sempre e é assim que te vamos recordar para sempre». Pedro Neto lembra Diogo Jota com uma publicação, nas redes sociais, em que garante: «Nunca te vamos esquecer, olha por nós».

O futebolista do Chelsea, que já no jogo frente ao Palmeiras, para o Mundial de Clubes, havia exibido uma camisola com os nomes de Diogo e André, dedica ao antigo companheiro de Seleção palavras sentidas, que arrancam com um simples, mas forte, «meu querido amigo Jota».

«Que homem, que marido, que pai, que parceiro e que amigo… Essa tua gargalhada cativante que nos fazia rir a todos sem parar. Aprendi muito contigo e como tu muitas vezes dizias “No mundo não há fantasias”», escreveu Pedro Neto.

Diogo Jota, de 28 anos, e o seu irmão, André Silva, de 25 anos, faleceram na madrugada de quinta-feira, em Espanha, vítimas de um acidente de viação.