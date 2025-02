Ayoub Allagui viveu, no último domingo, um momento singular na carreira de um guarda-redes. O dono da baliza do Canedo, equipa que compete na Divisão de Elite de Aveiro, aproveitou um pontapé de canto, no tempo de compensação, para subir à área do Águeda e apontar, de cabeça, o golo que valeu o empate à sua equipa (1-1).

Com uma movimentação invejável para qualquer goleador, Ayoub atacou a bola com determinação e cabeceou-a de forma eficaz, sem hipóteses de defesa para Bruno Silva, guardião do Águeda, certamente espantado pela ação do colega de posição.

Naturalmente, os restantes jogadores do Canedo festejaram o momento de forma efusiva, rodeando o herói improvável da tarde.

Em Portugal desde 2018, Ayoub, que nasceu há 26 anos na Tunísia, já representou Fiães, União de Lamas, Vitória de Sernache, Oleiros, São Martinho, Moncarapachense e Régua.

Canedo (15.º classificado) e Águeda (8.º) disputam a Divisão de Elite de Aveiro, que tem como líder o Florgrade. A um ponto de distância segue a Ovarense, com o Sp. Espinho a completar o pódio.