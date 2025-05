Emanuel Medeiros, diretor executivo da Sport Integrity Global Alliance, considera que «este não é tempo de divisões, de cavar trincheiras, de navalhadas verbais nem de confronto» no futebol português, pedindo «unidade, convergência e trabalho em conjunto» para um futuro mais promissor.

Conversando sobre o papel do dirigente português e o seu contributo global, durante o Congresso Internacional da Associação Nacional de Dirigentes de Futebol, Futsal e Futebol de Praia, Emanuel Medeiros avisou que, «a partir de 2027, o espectro no futebol europeu, e porventura mundial, vai mudar radicalmente», antevendo para essa data «o fim da era de ouro dos direitos televisivos, naquilo que tem a ver com as televisões lineares».

«Já sentimos os sinais dessa mudança e também a preocupação que existe no espectro europeu. Cada vez mais, o streaming vai ganhando ascendente e preponderância e vai determinar as receitas a receber. Por isso, não há tempo a perder. É tempo de encurtar caminhos, de procurar atalhos, convergências e unir esforços», avisou o dirigente.