O árbitro da final da Taça do Rei, Ricardo de Burgos Bengoetxea, não conseguiu evitar as lágrimas quando foi questionado sobre o ambiente que se vive em torno da arbitragem em Espanha, na antevisão ao encontro que vai opor o Real Madrid ao Barcelona, este sábado (21:00), em Sevilha.

«Digo ao meu filho que o pai é honesto, que comete erros como qualquer um. É uma pena, não recomendo a ninguém. No dia em que eu terminar a carreira, quero que o meu filho se orgulhe do pai e da arbitragem, que nos deu tantos valores», explicou Ricardo de Burgos Bengoetxea, enquanto partilhava episódios vividos por alguns colegas.

«Quando um filho chega à escola, dizem-lhe que o pai é um ladrão, e ele volta para casa a chorar, isso é muito duro», atirou o árbitro, de 39 anos, natural de Bilbao.

«O que muitos de nós estão a passar, não apenas no futebol profissional mas também no de formação, é injusto. Que todos reflitam sobre onde queremos chegar e o que pretendemos do desporto e do futebol», sublinhou o juiz.

Pablo González Fuertes, que desempenhará a função de videoárbitro na final da Taça do Rei, também comentou o tema.

«Mais do que aquilo que é dito, são as consequências do que é dito. Pessoas anónimas insultam e ameaçam-nos nas redes sociais sem nenhuma supervisão. Os próprios gestores das redes sociais dos clubes atacam continuamente a nossa comunidade, para além de ações e declarações de jogadores que dão origem à crença de que somos desonestos. A consequência disso é que, quando se fala sobre roubo e são proferidos palavrões, a frustração que é gerada nos adeptos é enfrentada pelo menino ou pela menina que pega num apito para ir arbitrar um jogo de crianças. É colocar um alvo na cabeça de um companheiro. Seria bom para todos termos um futebol mais saudável», considerou.