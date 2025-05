Jorge Mendes garantiu que Lamine Yamal «vai renovar em breve» o contrato que o liga ao Barcelona. O empresário português deixou a garantia após ter almoçado na companhia do jogador, esta quinta-feira.

A continuidade do avançado, de apenas 17 anos, transformou-se numa questão central para o Barcelona, uma vez que o atual contrato expira no final da próxima temporada.

«É claro que vai renovar, não vai haver problema. Ele está feliz e vai renovar em breve, podem estar tranquilos», disse Jorge Mendes aos jornalistas presentes à porta do restaurante onde almoçou com Yamal.

Na quarta-feira, Deco, diretor desportivo do Barcelona, já havia comentado a situação: «Há que adequar o seu contrato à realidade. Não é importante se ele é o mais bem pago, tem é de ser um dos mais importantes que pagamos. O importante é que ele esteja satisfeito e feliz, e não há nenhum ambiente melhor do que o que ele tem no Barça. Os contratos são de cinco ou seis anos».

Avaliado em 180 milhões de euros pelo Transfermarkt, site especializado em questões de mercado, Lamine Yamal é uma das figuras principais do Barcelona, tendo contribuído com nove golos e 14 assistências para o título de campeão espanhol alcançado pelos catalães.

No total, o avançado apontou 18 golos e fez 22 assistências em 54 jogos pelo Barcelona, esta temporada.