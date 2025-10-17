Jenni Hermoso está, oficialmente, de regresso à convocatória da seleção de Espanha, após toda polémica com o caso Rubiales, que a afastou das escolhas desde 2024.

Sonia Bermúdez, a nova selecionadora espanhola, divulgou algumas novidades na lista de convocadas, com destaque também para Mapi León, que regressa após uma ausência de três anos. A elas junta-se ainda a benfiquista Cristina Martín-Prieto.

Recorde-se que Mapi León estava afastada da seleção desde a renúncia de mais de 80 jogadoras, em solidariedade com o caso Rubiales. Já Jenni Hermoso, figura central da polémica, tinha regressado à equipa após o escândalo, mas acabou por ser afastada pela anterior selecionadora, Montese Tomé, que justificou a decisão como uma medida para proteger a jogadora.

A seleção espanhola discute nos dias 24 e 28 de outubro a passagem à final da Liga das Nações feminina frente à Suécia.