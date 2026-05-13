Quando, na 32.ª jornada da Liga, marcou o golo que valeu um ponto ao Estoril em Braga [1-1], Yanis Begraoui fez algo que já não se via nos Canarinhos desde 1949: um jogador a chegar às duas dezenas de golos numa só edição do principal escalão do futebol nacional. Melhor só mesmo José Mota, há 77 anos, quando marcou 25 na então I Divisão.

Esta temporada, o internacional sub-23 marroquino superou ainda os 17 golos de Léo Bonatini em 2015/2016, que era até aqui o melhor registo individual dos estorilistas na Liga.

Fazer 20 golos numa edição do campeonato não é para todos, sobretudo para jogadores fora do radar dos crónicos primeiros quatro classificados nas últimas décadas. Desde a época 2000/2001, isso aconteceu apenas mais três vezes, mas houve até quem tenha marcado menos e sido o artilheiro da prova mesmo não jogando no FC Porto, Benfica, Sporting ou Sp. Braga.

Nota 20: de Mujica a Derlei com um “eterno” pelo meio

Antes de Yanis Begraoui, o último jogador a marcar 20 golos numa época na Liga, à margem dos “grandes”, foi Rafa Mujica, do Arouca, na temporada 2023/2024. Hoje, continua fazê-lo no Qatar, pelo Al Sadd, que há dois anos pagou 10 milhões de euros para o contratar aos arouquenses.

É preciso recuar mais 15 anos para se voltar a ver um registo semelhante na Liga. Aconteceu em 2009, quando Nenê [esse mesmo, o que joga atualmente no AVS com 42 anos] foi o melhor marcador do campeonato com 21 golos, à frente de Óscar Cardozo [Benfica] e Liedson [Sporting], que se ficaram pelos 17.

O restante goleador outsider nesta lista foi Derlei, nos tempos da União de Leiria, pela qual marcou 21 golos em 2001/2002, antes de ter marcado uma era no FC Porto.

Há ainda um avançado que merece uma referência neste artigo: Gaúcho, que na época da viragem do milénio [1999/2000] chegou aos 21 golos pelo Estrela da Amadora.

Os artilheiros “fura-grandes” da Liga

Curiosamente, houve também quem, a partir do ano 2000, tenha sido o melhor marcador da Liga, fora da órbita dos “grandes”, com menos de 20 golos marcados.

No total, foram três goleadores de créditos firmados no nosso futebol, ainda que apenas um deles não tenha partilhado o prémio com ninguém. Quem? Albert Meyong, com os 17 golos apontados em 2005/2006 ao serviço do Belenenses.

Já os 18 golos de Fary, no Beira-Mar [2002/2003], e de Mehdi Taremi, no Rio Ave [2019/2020], permitiram-lhes ser co-artilheiros da Liga, a par dos benfiquistas Simão Sabrosa, em 2003, e Pizzi e Carlos Vinícius, há seis anos.