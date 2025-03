Os internacionais jovens portugueses Geovany Quenda (Sporting) e Rodrigo Mora (FC Porto) integram o top 4 de futebolistas com maior percentagem de dribles bem-sucedidos por jogo, de acordo com um estudo publicado pelo CIES Observatório do Futebol, que reúne dados de 67 ligas.

A lista é liderada pelo turco Kenan Yildiz, da Juventus, com uma eficácia de 67,2 por cento no drible. Segue-se Amario Cozier-Duberry, do Blackburn Rovers (66,7 por cento), Geovany Quenda (66,4 por cento) e Rodrigo Mora (64,9 por cento).

Sendo que o Blackburn Rovers compete no Championship, o segundo escalão do futebol inglês, a dupla portuguesa integraria o pódio desta lista caso apenas fossem tidos em consideração futebolistas a atuar em divisões principais.

Os dados recolhidos tiveram apenas em conta atletas com pelo menos 630 minutos disputados no campeonato em que competem.