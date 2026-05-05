Luis Suárez está a realizar a melhor temporada da carreira em termos de números, com um total de 33 golos e oito assistências em 50 jogos pela equipa principal do Sporting, mas a verdade é que, quando comparado com os melhores da Europa, o colombiano não está assim tão distante.

Com a ajuda do SofaScore, parceiro estatístico do nosso jornal, é possível perceber que existem apenas cinco jogadores com melhor média de golos e assistências nas seis principais ligas da Europa. No topo surge o goleador Harry Kane, que pelo Bayern Munique leva 54 golos e sete assistências, para além da média de 7.84 por jogo, a segunda melhor nesta lista.

De resto, nos cinco primeiros nomes, três são do conjunto bávaro e não é caso para menos, já que a frente de ataque do Bayern Munique apresenta um número absolutamente surreal de golos marcados na Liga Alemã (116 golos). Michael Olise é segundo classificado, com 21 golos e 26 assistências, enquanto que Luis Díaz surge no quarto posto, com 26 golos e 17 assistências.

À frente de Luis Suárez aparecem ainda Kylian Mbappé (41 golos e cinco assistências) e Erling Haaland (36 golos e sete assistências), mas neste «top-10» há um outro jogador que atua em Portugal: Vangelis Pavlidis. O avançado do Benfica leva 28 golos e seis assistências na temporada, números bastante idênticos aos que conseguiu na época de estreia pelas águias.

Recorde-se que Luis Suárez é o melhor marcador da Liga com 26 golos, mais cinco do que o avançado grego e com seis de vantagem para Yanis Begraoui (Estoril).

Veja aqui a lista completa: