Para quem ainda não seja um conhecedor profundo das qualidades de Conrad Harder, o jogo entre a Dinamarca e a Finlândia, que fechou o Grupo D da fase inicial do Europeu sub-21, tratou de as clarificar.

O avançado do Sporting bisou com duas finalizações bem ao seu estilo. No lance que resultou no 1-0, ao minuto 10, encarou o central finlandês Jansson, tirou-o do caminho com uma finta curta e, com o pé direito, que nem é o dominante no seu caso, “fuzilou” o guarda-redes adversário.

Na segunda parte, mais um golo com marca de água de Harder, que arrancou ainda do seu meio-campo para finalizar com um remate colocado. O lance surgiu em resposta a uma bola ao ferro dos finlandeses, por Terho.

Aos 68 minutos, a Dinamarca chegava ao 2-0, mas a Finlândia, que estava obrigada a vencer para acalentar esperanças em avançar para os quartos de final do Euro sub-21, ainda conseguiu anular essa desvantagem.

Entre os minutos 73 e 82, Naatan Skytta e Topi Keskinen repuseram a igualdade, abrindo caminho a uma reta final de partida caótica, com vários lances de perigo junto das duas balizas (Harder não ficou longe do hat-trick) e um golo anulado à Dinamarca, no tempo de compensação, por fora de jogo de Osula.

A Dinamarca fecha o Grupo D do Europeu sub-21 na primeira posição, com sete pontos, mais três do que os Países Baixos, que venceram a Ucrânia (2-0) e seguem para os quartos de final da prova, onde terão Portugal como adversário.