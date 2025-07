Fred, jogador Fenerbahçe, na flash interview da BTV após a derrota por 3-2 frente ao Benfica para a Eusébio Cup:

[Jogo] «Benfica tem uma grande equipa e joga bem. Já era assim com o Bruno Lage no Botafogo, é um grande treinador. Sofremos dois golos que poderíamos ter evitado, mas na segunda parte começámos bem. Estamos no caminho correto. Temos uma época longa, estamos a encontrar-nos pouco a pouco e vamos crescendo. Temos um jogo importante para a pré-eliminatória da Champions, temos de estar prontos».

[Apuramento para a Liga dos Campeões] «Foi um bom teste, para o Benfica e para nós. Eles têm uma ótima equipa e nós estamos a melhorar a cada dia. Agora vamos ter um jogo muito importante com o Feyenoord. Temos de estar ao nosso melhor nível para nos apurarmos para a Champions».