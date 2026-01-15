De incrível a histórico, o triunfo do Fafe frente ao Sp. Braga, para a Taça de Portugal, não para de crescer em notoriedade. E é histórico a dobrar. É que os justiceiros, que competem na Liga 3, tornaram-se na primeira equipa desse escalão, ou um inferior, a afastar três adversários da Liga numa edição da Prova Rainha e, com isso, ajudaram a igualar uma marca com quase cinco décadas na prova.

A campanha dos fafenses na Taça começou com um pouco exuberante triunfo frente ao Oriental, por 1-0, na segunda eliminatória. A partir daí, o volume dos triunfos não se alterou, todos pela margem mínima, mas o nível dos adversários passou a ser outro.

Só no Municipal de Fafe caíram Moreirense (1-0), Arouca (2-1) e Sp. Braga (2-1), todos a competir na Liga, tendo os justiceiros, pelo meio, percorrido cerca de 470 quilómetros para afastar, em Évora, o Lusitano (1-0).

Durante essa caminhada, o Fafe tornou-se na primeira equipa do terceiro escalão do futebol português, ou de outro qualquer abaixo desse, a derrotar três clubes da Liga em apenas uma edição da Taça de Portugal.

🟡AD Fafe é a 1.ª equipa de 3.º escalão ou menos a eliminar 3 equipas da Liga:

93/94 Lourosa (III), 2

96/97 D. Sandinenses (IV), 2

98/99 Torreense (III), 2

00/01 Famalicão (III), 2

01/02 Leixões (III), 2

11/12 Torreense (III), 2

21/22 Leça (III), 2

24/25 Lusit. Évora (III), 2 pic.twitter.com/GONV3XWt9R — Playmaker (@playmaker_PT) January 15, 2026

O feito particular do Fafe ajuda a explicar um outro que não se via na Prova Rainha há quase cinco décadas.

Já se sabia, à partida para os quartos de final da Taça de Portugal, que pelo menos uma equipa da II Liga estaria nas meias-finais, uma vez que Torreense e União de Leiria se defrontaram nos “quartos”.

Venceu a equipa de Torres Vedras por 3-1, que assim regressa às meias-finais da Taça de Portugal, 70 anos depois.

O posterior triunfo do Fafe, na quarta-feira, frente ao Sp. Braga, aumentou para dois os clubes que competem abaixo da Liga nas “meias” da Taça, algo que não acontecia desde a edição de 1976/1977, ou seja há 49 anos.

E quem foram os “resistentes” dessa edição? O Gil Vicente, então na II Divisão, e… o Fafe, que nessa época também disputava o segundo escalão do futebol nacional. Nesse ano, os justiceiros foram afastados pelo FC Porto (3-0), na semifinal, enquanto os gilistas perderam com o Sp. Braga (4-1) na partida de desempate que se seguiu ao nulo que se registou no primeiro jogo.

Voltando ao presente, o Fafe já sabe que vai reencontrar o FC Porto, que afastou o Benfica, nas meias-finais da Taça de Portugal. Quanto ao Torreense ainda aguarda pelo vencedor da eliminatória que opõe o Sporting ao AVS, agendada para o dia 4 de fevereiro (20h45), em Alvalade.