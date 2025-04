Os CTT - Correios de Portugal lançam, esta quarta-feira, uma coleção de selos personalizados em homenagem ao FC Porto.

O acervo é composto por quatro selos, dois dos quais com o símbolo do FC Porto, em que se destaca a padroeira da cidade e o escudo nacional, com as cinco quinas e os sete castelos, com o dragão no topo.

De acordo com uma nota enviada pelos CTT à comunicação social, a utilização dos quatro selos alusivos ao FC Porto estende-se até ao final de 2027.