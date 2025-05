Rodrigo Mora já disse ter em Deco a maior inspiração no futebol, e o antigo médio de FC Porto e Barcelona, atual diretor desportivo dos catalães, também aprecia a qualidade que o jovem talento portista vem apresentando desde que se assumiu na equipa principal dos dragões.

«Tem feito jogos espetaculares, num clube com a exigência do FC Porto, que vive um momento em que precisa de jogadores que assumam e tenham liderança. É bonito ver um menino, tão novo, assumir essa liderança num clube tão importante. Fico feliz, porque é o meu clube, mas também por ele. Tem um talento excecional e um futuro brilhante», acredita Deco, em declarações à margem do congresso internacional da Associação Nacional de Dirigentes de Futebol, Futsal e Futebol de Praia, que se realiza em Matosinhos.

Considerando «natural» o «momento de transição» que o FC Porto está a viver, o antigo jogador dos azuis e brancos diz estar a «torcer para que as coisas aconteçam» e mostrou-se igualmente feliz pelo regresso do Alverca à Liga: «O Alverca é um clube espetacular, que me diz muito. Tenho um carinho enorme por ele. Se não fosse o Alverca, não tinha chegado ao FC Porto nem jogado em Portugal».

Sobre Viktor Gyökeres, Deco confirmou ser «um grande jogador, que fez muitos golos, nos últimos anos, no Sporting», mas recordou que «com Lewandowski (no plantel), essa não é uma posição que procuramos reforçar» num Barcelona que tem em Lamine Yamal um verdadeiro fenómeno: «É um grande jogador. Tem só 17 anos e um futuro brilhante pela frente».