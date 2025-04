A derrota sofrida pelo FC Porto, no sábado, na visita à Amadora (2-0) foi a sétima da temporada, em jogos a contar para o campeonato. É o segundo pior registo do clube neste milénio, apenas superado pelo da temporada 2001/2002, quando perdeu por oito vezes para a Liga.

A temporada irregular que os dragões vivem começa ganhar uma dimensão alarmante, com os números a confirmarem uma sensação de crise, de confiança para lá dos resultados, que é cada vez mais notória nas hostes portistas.

O desaire no Estádio José Gomes surpreendeu pela clareza dos números (o FC Porto fechou o encontro com um índice de golos esperados (xG) de apenas 0,5, de acordo com os dados do SofaScore) e deixou o clube numa situação que não vivia há nove anos.

Na época 2015/2016, o FC Porto fechou o campeonato com sete derrotas, número que igualou no passado sábado. Para se encontrar um registo pior neste milénio é necessário recuar até à época 2001/2002, quando os dragões sofreram um total de oito desaires no campeonato. Como curiosidade, 2002 foi o ano em que José Mourinho chegou ao FC Porto, rendendo Otávio Machado no banco dos portistas.

Em ambos os casos, os portistas terminaram a Liga na terceira posição, objetivo pelo qual ainda lutam esta temporada, num braço de ferro com o Sp. Braga. Se o falharem, igualam a pior classificação desde 1976, ano em que terminaram pela última vez o campeonato no quarto lugar.

Alargando os números a todas as competições, o FC Porto soma 13 derrotas, esta época. O pior registo também remonta à temporada 2001/2002, quando sofreu um total de 16 desaires.

No final do jogo com o Estrela da Amadora, Martín Anselmi definiu como objetivo «terminar esta época difícil ganhando os três jogos que restam» disputar. O desígnio torna-se imperativo na fuga a um registo que seria histórico, pelos piores motivos, para o atual plantel do FC Porto.