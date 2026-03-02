Farioli: «Onde está o FC Porto na Liga virtual? Na mesma em primeiro...»
Reação do técnico dos dragões às declarações de José Mourinho, treinador do Benfica
Francesco Farioli responde a José Mourinho na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sporting para a Taça de Portugal:
Existe uma Liga virtual e outra real devido às arbitragens?
«Onde está o FC Porto na Liga virtual? Seríamos na mesma primeiros. Há um troféu para a Liga virtual? Não? Então é melhor gastar energias na Liga real.»
Críticas ao penálti assinalado a favor do FC Porto no jogo com o Arouca
«Não há dúvidas sobre o facto de ter sido penálti. As boas imagens da jogada são claras: o Fofana vai rematar, há um toque claro e o árbitro, que está muito perto, viu e ouviu o som dos dois pés a chocarem. Acho que não há discussão. Depois, estamos numa semana diferente. Às vezes, somos tão bons numa coisa que isso une as pessoas. Neste caso, dá-se uma mistura de vermelho e verde. Que cor é que isso dá? É o que é. Não há polémica. Se quiserem discutir todas as más decisões (de arbitragem) podemos fazer uma conferência.»
