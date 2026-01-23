O FC Porto vai abrir, já no próximo mês de fevereiro, uma escola de futebol em Moçambique, em parceria com a Associação Black Bulls, naquela que será a terceira Dragon Force no continente africano.

Numa nota publicada no seu site, o clube português explica que o programa elaborado para a Dragon Force Black Bulls Mozambique «contempla formação regular, capacitação de treinadores, implementação de processos técnicos e metodológicos do FC Porto», bem como «ações de deteção e desenvolvimento de talento».

A ligação entre os dois clubes remonta a 2017, precisamente o ano em que foi criada a Associação Black Bulls, ganhando agora «bases mais sólidas», assinala o FC Porto.

Um FC Porto cada vez mais global🌍

🆕 Dragon Force Black Bulls Mozambique vai abrir já em fevereiro e alarga expansão internacional da marca FC Porto#DragonForceFCPorto pic.twitter.com/v6ZmO8M97Y — FC Porto (@FCPorto) January 23, 2026

«Estamos a executar o plano de Expansão Internacional a que nos propusemos, levando o conhecimento, a metodologia e os valores do FC Porto a diferentes geografias, através de parceiros credíveis, projetos sustentáveis e estruturas que garantam impacto real no desenvolvimento dos jovens», assinala o presidente dos dragões, André Villas-Boas, aos canais do clube.

Já Luís Junaide Lalgy, seu homólogo na Associação Black Bulls, salienta que «o know-how do FC Porto será determinante para atingirmos os objetivos que definimos, não só ao nível da melhoria do talento moçambicano, mas também na capacidade de exportar jogadores cada vez mais preparados para outros mercados».

«O objetivo é consolidar um sistema de formação sustentável, potenciando a transição dos alunos da academia para o futebol de formação e elevando de forma consistente os níveis de desempenho e competitividade», acrescenta o gestor executivo da Dragon Force, Ricardo Frey Ramos.

🎙 André Villas-Boas: “Estamos a executar o plano de Expansão Internacional a que nos propusemos"



🎙 Luís Junaide Lalgy: “O know-how do FC Porto será determinante para atingirmos os objetivos que definimos”



Declarações completas: https://t.co/ZmPLxgQb5w#DragonForceFCPorto pic.twitter.com/D1SkeDIYNw — FC Porto (@FCPorto) January 23, 2026

Depois do Zimbabwe e de Cabo Verde, os portistas exportam o modelo Dragon Force para Moçambique. Para além disso, promovem vários FC Porto World Camps no continente africano, com especial destaque para os realizados nas cidades de Joanesburgo e Cape Town, na África do Sul.