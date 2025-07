O Atlético de Madrid é o convidado para o jogo de apresentação do FC Porto, agendado para as 19:00 do dia 3 de agosto, no Estádio do Dragão, e que contará com uma homenagem a Diogo Jota, que representou os dois clubes.

Os Colchoneros sucedem aos sauditas do Al Nassr como adversário dos dragões no duelo que serve de apresentação da equipa aos associados.

Este é o primeiro teste de pré-temporada confirmado pelo FC Porto, que inicia oficialmente a época a 10 de agosto, frente ao Vitória, na ronda inaugural da Liga.