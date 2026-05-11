O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Luís Filipe Menezes, foi ao Olival, esta segunda-feira, para conhecer o projeto do novo Centro de Alto Rendimento [CAR] do FC Porto, que lhe foi apresentado pelo presidente dos dragões, André Villas-Boas.

O autarca, que dá nome ao miniestádio do Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, fez-se acompanhar pelos vereadores Carla Costa e Fernando Machado, pelos diretores municipais Carlos Bogas e Pedro Meira, e pelo presidente da Junta de Freguesia do Olival, António Pinto.

A visita teve ainda um momento simbólico, quando André Villas-Boas colocou uma camisola do FC Porto alusiva à conquista do 31.º título nacional e Luís Filipe Menezes uma medalha com o brasão da cidade numa cápsula do tempo.

O novo CAR do FC Porto vai juntar, naquele espaço, toda a estrutura de futebol profissional do clube, ficando os escalões de formação alocados no atual Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa.