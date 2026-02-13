Em apenas duas horas, esgotaram as 2.594 unidades da Camisola do Presidente dos Presidentes, criada pelo FC Porto em homenagem ao antigo líder dos dragões, Jorge Nuno Pinto da Costa.

Cada camisola tinha um custo de 180 euros para os sócios do clube e de 200 euros para os demais interessados.

Os valores angariados com a campanha, cerca de 500 mil euros, revertem para a Fundação FC Porto.

Numa nota publicada no seu site, os dragões explicam que «cada camisola corresponde a um dos títulos conquistados durante os 42 anos da presidência de Jorge Nuno Pinto da Costa», que faleceu em fevereiro de 2025.

«Através de tecnologia NFC, aproximando um smartphone de um chip existente na camisola, poderá aceder a uma experiência digital que lhe revela qual o título associado à camisola que comprou», é igualmente referido.