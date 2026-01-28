O FC Porto celebrou, esta quarta-feira, um protocolo de parceria com o clube norte-americano FC Cincinnati, que disputa Major League Soccer (MLS).

A aposta dos dragões enquadra-se num plano estratégico de expansão internacional, sendo que os Estados Unidos da América «atravessam um período de forte crescimento na indústria do futebol, combinando dimensão e maturidade comercial relevantes com um ciclo de aceleração associado a grandes eventos internacionais, como o Mundial de Clubes de 2025 e o Campeonato do Mundo de seleções», justifica o clube português, numa nota publicada no seu site.

A cerimónia de assinatura do protocolo teve lugar no Museu FC Porto e contou com a presença dos presidentes dos dois clubes.

FC Porto e FC Cincinnati assinam parceria estratégica 🤝



🎙 André Villas-Boas: "Esta é uma nova maneira de estar do FC Porto no campo internacional"



🎙 Jeff Berding (FC Cincinnati): "Ter esta oportunidade com este clube fantástico é incrível"#FCPorto @fccincinnati pic.twitter.com/XZ6PIFMh3r — FC Porto (@FCPorto) January 28, 2026

«Esta é uma nova maneira de estar do FC Porto no campo internacional, principalmente nos Estados Unidos da América, onde ainda estamos para abrir a primeira escola de futebol, que é outro dos passos que queremos dar. Estivemos cerca de um ano a alinhar este protocolo, que passa não só pelo campo de desenvolvimento de jogadores, mas também pelo scouting e pelas estratégias comerciais que possam nascer, fruto desta nova relação», explica o presidente dos portistas, André Villas-Boas, citado pelos canais do clube.

Pelo FC Cincinnati, Jeff Berding acredita que «esta parceria vai ser um pilar chave da estratégia para os próximos 10 anos» do clube que lidera.

«Nos próximos 10 anos, queremos ser um clube respeitado a nível global. Para o conseguirmos, temos de aprender com os melhores. Ter esta oportunidade de parceria com este clube fantástico, um dos clubes de maior sucesso do mundo, como provam todos estes troféus aqui no museu, é incrível. Podemos aprender e continuar a desenvolver o nosso clube», acrescentou o dirigente norte-americano.