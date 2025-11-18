Borja Sainz está totalmente recuperado do pequeno problema no tornozelo direito sofrido no jogo com o Utrecht, para a Liga Europa, e que o levou a jogar em Famalicão com dores, e pode ir a jogo com o Sintrense, no sábado (20h15), para a Taça de Portugal.

O regresso do avançado espanhol, que falhou o encontro da Seleção do País Basco frente à Palestina devido à lesão no tornozelo, é uma boa notícia para Francesco Farioli, que continua sem poder contar com os lesionados Jan Bednarek, que ficou pelo ginásio, e Nehuén Pérez, este último afastado presumivelmente até ao final da temporada devido a uma lesão grave no tendão de Aquiles.

Quanto ao avançado neerlandês Luuk de Jong, recuperado de uma entorse no joelho esquerdo, continua a trabalhar com algumas limitações.

Os internacionais Diogo Costa (Portugal), Martim Fernandes e Rodrigo Mora (sub-21 de Portugal), Jakub Kiwior (Polónia), Zaidu (Nigéria), Dominik Prpic (sub-21 da Croácia), Stephen Eustáquio (Canadá), Pablo Rosario (República Dominicana), Victor Froholdt (Dinamarca), Samu (Espanha) e Deniz Gül (Turquia) são esperados no Olival na próxima quinta-feira.