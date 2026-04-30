FC Porto inaugura nova Loja do Associado
Espaço vai funcionar todos os dias, das 10 às 19h00, no Estádio do Dragão
Espaço vai funcionar todos os dias, das 10 às 19h00, no Estádio do Dragão
O FC Porto inaugurou, esta quinta-feira, a nova Loja do Associado, localizada junto à entrada do Museu do clube, no Estádio do Dragão. O espaço vai funcionar todos os dias, entre as 10 e as 19h00.
Em declarações ao site do clube, André Villas-Boas elogia «um espaço mais digno para os sócios», lembrando que ali poderão ser resolvidos «problemas relacionados com as entradas, com a quotização ou com outro tipo de serviços» de uma forma «mais moderna e eficaz».
O presidente dos dragões lembrou ainda que, «com o crescimento da massa associativa», que se «deve muito à transformação digital do clube», há «mais gente a deslocar-se ao Estádio do Dragão, procurando respostas às questões relacionadas com o associativismo», que podem agora ser respondidas na Loja do Associado.
De recordar que o FC Porto pode sagrar-se campeão nacional já no sábado, bastando-lhe para isso vencer o Alverca (20h30), no Dragão. Se, antes, o Benfica perder em Famalicão (18h00), então os portistas conquistam logo aí a Liga.