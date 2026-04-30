O FC Porto inaugurou, esta quinta-feira, a nova Loja do Associado, localizada junto à entrada do Museu do clube, no Estádio do Dragão. O espaço vai funcionar todos os dias, entre as 10 e as 19h00.

Em declarações ao site do clube, André Villas-Boas elogia «um espaço mais digno para os sócios», lembrando que ali poderão ser resolvidos «problemas relacionados com as entradas, com a quotização ou com outro tipo de serviços» de uma forma «mais moderna e eficaz».

O presidente dos dragões lembrou ainda que, «com o crescimento da massa associativa», que se «deve muito à transformação digital do clube», há «mais gente a deslocar-se ao Estádio do Dragão, procurando respostas às questões relacionadas com o associativismo», que podem agora ser respondidas na Loja do Associado.

De recordar que o FC Porto pode sagrar-se campeão nacional já no sábado, bastando-lhe para isso vencer o Alverca (20h30), no Dragão. Se, antes, o Benfica perder em Famalicão (18h00), então os portistas conquistam logo aí a Liga.