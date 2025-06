Martim Fernandes, futebolista do FC Porto, esteve envolvido num acidente de viação na A1, esta madrugada, perto de Santa Maria da Feira.

O veículo em que seguia terá capotado, causando ferimentos nos três ocupantes. As autoridades foram alertadas por volta das 6:00 desta quinta-feira.

Ao que o Maisfutebol conseguiu apurar, o jogador não se deslocava na sua viatura e não era o condutor do carro acidentado, tendo sofrido ferimentos ligeiros, aos quais foi tratado no hospital São Sebastião.

Os três ocupantes da viatura já receberam alta hospitalar.

Martim Fernandes, jovem defesa de 19 anos, goza um período de férias no seguimento da participação do FC Porto no Mundial de Clubes.