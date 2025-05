Com um traumatismo do cotovelo, o guarda-redes Samuel Portugal junta-se ao médio Marko Grujic no boletim clínico do FC Porto, que esta sexta-feira viaja para Marrocos, onde defronta, no sábado (17:00), o Wydad AC, num jogo de preparação para o Mundial de Clubes.

Nota ainda para a presença, no treino realizado na manhã desta sexta-feira no Olival, dos jovens João Teixeira, Gabriel Brás, Luís Gomes, Dinis Rodrigues, Kaio Henrique, Domingos Andrade, André Oliveira, Gil Martins, Tiago Andrade e Brayan Caicedo, oriundos da equipa B.

A partida para Casablanca está prevista para as 19:00 desta sexta-feira. Para além do jogo frente ao Wydad AC, o FC Porto tem igualmente agendado um teste com os letões do Riga, este último a realizar no dia 8 de junho (11:00) no miniestádio do Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.

Seguir-se-á a viagem para os Estados Unidos da América, onde os dragões vão disputar o Mundial de Clubes. No Grupo A, os portistas terão como adversários o Palmeiras (15 de junho, 23:00), o Inter Miami (19 de junho, 20:00) e o Al Ahly (24 de junho, 02:00).