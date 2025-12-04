FC Porto
FC Porto: Pepê vive momento difícil devido a problema familiar
Internacional brasileiro deixou o relvado do Estádio do Dragão em lágrimas
Rui Almeida Santos
Jornalista
No final do encontro frente ao Vitória, o guarda-redes do FC Porto, Cláudio Ramos, referiu, na flash interview da Sport TV, que «Pepê está a passar um momento difícil».
Ao que o Maisfutebol conseguiu apurar, trata-se de um problema do foro familiar, que afeta o internacional brasileiro neste momento.
Pepê começou o jogo com o Vitória no banco, tendo entrado aos 64 minutos. No final, deixou o relvado em lágrimas.
Na conferência de imprensa que se seguiu ao encontro, Francesco Farioli, treinador do FC Porto, confirmou que Pepê lida por estes dias com «uma questão pessoal», não a detalhando por esse motivo.
