No final do encontro frente ao Vitória, o guarda-redes do FC Porto, Cláudio Ramos, referiu, na flash interview da Sport TV, que «Pepê está a passar um momento difícil».

Ao que o Maisfutebol conseguiu apurar, trata-se de um problema do foro familiar, que afeta o internacional brasileiro neste momento.

Pepê começou o jogo com o Vitória no banco, tendo entrado aos 64 minutos. No final, deixou o relvado em lágrimas.

Na conferência de imprensa que se seguiu ao encontro, Francesco Farioli, treinador do FC Porto, confirmou que Pepê lida por estes dias com «uma questão pessoal», não a detalhando por esse motivo.