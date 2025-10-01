O FC Porto passa a reconhecer formalmente as claques Super Dragões e Colectivo Ultras 95, com as quais firmou, nesta quarta-feira, um protocolo «estabelecido em conformidade com as disposições legais em vigor e com as normas estatutárias do clube», pode ler-se na nota publicada no site dos portistas.

Os adeptos são a força do FC Porto 💙



Foram hoje assinados os protocolos com os Super Dragões e o Colectivo Ultras 95 📢 pic.twitter.com/qhPewwAftC — FC Porto (@FCPorto) October 1, 2025

São, desta forma, retomadas as relações entre as partes, com os dois Grupos Organizados de Adeptos [GOA] a passarem a dispor de «outras condições para apoiar o FC Porto de forma apaixonada, vibrante e responsável no Estádio do Dragão e no Dragão Arena, sempre de acordo com as normas vigentes», especificam os responsáveis pelos azuis e brancos.

Ambos os protocolos ficam disponíveis para consulta no Portal da Transparência e no site da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto [APCVD].

