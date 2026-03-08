O FC Porto ofereceu um pequeno-almoço especial às companheiras dos jogadores do clube no Dia Internacional da Mulher… e de Clássico, na Luz, com o Benfica.

A mulher de Diogo Costa, Catarina Machado, partilhou, nas redes sociais, a surpresa promovida pelos dragões.

Na caixa em que seguiram as refeições foi ainda colocada uma carta personalizada, onde se lê: «Na Famiglia Portista, todos fazem parte do nosso caminho.»

O FC Porto visita o Estádio da Luz, este domingo (18h00), para defrontar o Benfica num jogo referente à 25.ª jornada da Liga. A partida pode ser acompanhada, ao minuto, no Maisfutebol.