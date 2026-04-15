O FC Porto e a Universidade do Porto firmaram uma parceria estratégica de Investigação e Desenvolvimento que tem como objetivo «redesenhar o futuro dos dados no clube», para assim o poder elevar a «um novo patamar de excelência que sustente a sua afirmação como uma organização data-driven de referência internacional», assinalam os dragões numa nota publicada no seu site.

«Com fundações de dados sólidas, o FC Porto poderá alavancar o uso de Inteligência Artificial em áreas como a Performance Desportiva, o Scouting ou a personalização da relação com sócios e adeptos, no sentido de aproximar ainda mais a comunidade portista», acrescenta o clube.

O projeto será desenvolvido em colaboração com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e contará com a participação da DareData, empresa portuguesa especializada em Inteligência Artificial e Engenharia de Dados.

O FC Porto pretende, no futuro, «estender esta colaboração a outras áreas do conhecimento, permitindo criar um polo de inovação multidisciplinar único no panorama desportivo internacional».

A parceria permite estreitar a ligação entre o clube e a Universidade do Porto, que já contempla um protocolo de cooperação técnico-científico com a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP).