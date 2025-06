O FC Porto vai marcar presença, pela primeira vez, nas celebrações do Portugal Day, em Newark, evento que vai na 46.ª edição e deverá juntar mais de 300 mil pessoas, no fim de semana de 7 e 8 de junho.

Na maior cidade do estado de Nova Jérsia, os dragões têm preparadas algumas iniciativas com o intuito de tornar a experiência inesquecível para os adeptos, entre elas a oferta de brindes e a disponibilização para venda do novo equipamento do clube.

O plantel portista continua a preparar a participação no Mundial de Clubes. Antes da partida para solo norte-americano, ainda defronta os letões do Riga, no domingo (11:00), num jogo que será realizado, à porta fechada, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.

O FC Porto integra o Grupo A do Mundial de Clubes, no qual terá como adversários o Palmeiras (15 de junho, 23:00), o Inter Miami (19 de junho, 20:00) e o Al Ahly (24 de junho, 2:00). O torneio decorre entre os dias 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos da América.