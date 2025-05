Recordando o legado deixado pelo pai, que definiu como «o maior dirigente da história do futebol», Alexandre Pinto da Costa pediu que «seja louvado o passado das conquistas», por entre críticas ao presidente do Sporting, Frederico Varandas, ainda que não o tenha nomeado durante a homenagem a Jorge Nuno Pinto da Costa, no congresso «Dirigismo – Um novo paradigma», organizado pela Associação Nacional de Dirigentes de Futebol, Futsal e Futebol de Praia, em Matosinhos.

«Quando alguém, porque conquistou um bicampeonato, se atreve a tentar ofender o nome de alguém que já partiu, apenas lhe posso dizer que até para se ganhar é preciso ter categoria», referiu Alexandre Pinto da Costa, lembrando que «esse feito, que ele acha ter sido grandioso, Pinto da Costa conseguiu-o por cinco vezes, para além de tricampeonatos, tetracampeonatos e um pentacampeonato, feito que nenhum presidente na história do futebol português conseguiu atingir».

«Aquilo que alguns apenas conseguem vencer na Playstation, Pinto da Costa ganhou por mais do que uma vez. Champions League, Taças Intercontinentais, Taça UEFA, Liga Europa e um sem fim de troféus, passando os milhares nas modalidades todas», acrescentou Alexandre Pinto da Costa, que reforçou: «Jorge Nuno Pinto da Costa, por muito que custe a alguns, foi o maior dirigente da história do futebol mundial. Para além de ter elevado o nome do clube, da cidade e do nosso país a níveis planetários, conseguiu feitos que antes do seu aparecimento eram inimagináveis».

Recordando uma frase que proferiu há algumas semanas, na gala do jornal O Gaiense, em que lamentava que o seu pai tenha estado «mal-acompanhado nos últimos anos de presidência», Alexandre Pinto da Costa fez uma correção.

«Ele estava pessimamente mal-acompanhado. Qualquer pessoa com a idade e a doença que ele tinha, e pessimamente mal-acompanhado como estava, cometeria os mesmos erros. Se ele errou? Sim, como eu e todos erramos. Mas a obra que ele fez foi um milhão de vezes superior aos erros que cometeu. Ele foi um verdadeiro dragão pela forma heroica como lutou em prol do FC Porto e pela vida, durante anos contra uma doença que, infelizmente, o levou», concluiu.