Alvo do FC Porto para a próxima temporada, Gabri Veiga é definido por Eduardo Covelo, que com ele privou enquanto coordenador da formação do Celta de Vigo, como «um jogador muito polivalente e versátil», um «box-to-box importante nas duas áreas e que também pode jogar como médio interior ou extremo». «Poderia ser algo parecido ao que foi Lampard. É muito moderno e um jogador que qualquer treinador deseja ter», pormenorizou.

À margem do congresso internacional da Associação Nacional de Dirigentes de Futebol, Futsal e Futebol de Praia, que tem lugar em Matosinhos, o dirigente lembrou que «quando (Gabri Veiga) chegou à nossa academia, não era daquelas crianças que sabes que poderá chegar a futebolista profissional, mas, com trabalho e humildade, tornou-se no jogador que é hoje».

«Chegou ao Celta com 11 anos e saiu com 21, deixando quase 35 milhões de euros» nos cofres do clube galego, lembra Eduardo Covelo, por entre elogios a «um jogador muito importante para qualquer equipa de alto nível europeia».

O FC Porto insere-se nesse lote, com o extra de permitir a Gabri Veiga, há dois anos na Arábia Saudita, ficar perto de casa, algo que é importante para si. «Ele dizia que tinha muitas saudades de Vigo. Provavelmente, pode juntar um pouco das duas coisas: estar num clube importante como o FC Porto e perto de casa. É uma pessoa muito humilde, muito da sua gente. Aqui, estará ao lado de casa e vai estar muito mais confortável», acredita Eduardo Covelo.

Aos 23 anos, Gabri Veiga prepara-se para regressar à Europa, depois de dois anos no Al Ahli. «Não surpreende porque saiu muito cedo para a Arábia. Todos sabiam que, mais cedo ou mais tarde, iria voltar à Europa. Quando se destacou em Espanha, ainda muito jovem, com tantos golos e sendo tão importante numa equipa da I Divisão, meia Europa desejou tê-lo. Por uma ou outra razão, saiu para a Arábia, mas todos sabiam que ia voltar à Europa. Vai ter uma nova oportunidade para se poder relançar», refere o diretor.

Recentemente, o presidente do FC Porto, André Villas-Boas, referiu que «Gabri Veiga vai abdicar de 90 por cento do salário» que aufere no Al Ahli para poder representar os dragões.

«Se for como se vem dizendo, é uma demonstração clara de que está desejoso de voltar à Europa para tornar a demonstrar o jogador que foi. Também esteve a um alto nível na Arábia, mas isso não tem o mesmo impacto aqui. Continua a ser um jogador muito importante para as seleções (de Espanha). Só não vai ao Europeu sub-21 por causa do Mundial de Clubes», concluiu Eduardo Covelo.