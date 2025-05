Stephen Eustáquio tem assegurada a participação no Mundial de Clubes pelo FC Porto, que arranca a 14 de junho, mas poderá vir ainda a ajudar a seleção do Canadá na Gold Cup, mesmo que a duas competições se desenrolem em simultâneo.

A possibilidade foi confirmada pelo selecionador do Canadá, Jesse Marsch, na conferência de imprensa em que anunciou os convocados para a Gold Cup.

«O plano do Stephen (Eustáquio) é ir ao Mundial de Clubes, mas estamos a ponderar a possibilidade de o manter entre os convocados, no caso de ser eliminado e nós ainda estarmos em competição (na Gold Cup). Usaríamos uma das 26 vagas para manter o Stephen no grupo na eventualidade de o utilizar na fase a eliminar da prova», explicou o treinador, citado pelo Canadian Soccer Daily.

O Mundial de Clubes disputa-se, nos Estados Unidos da América, entre os dias 14 de junho e 13 de julho. No Grupo A, o FC Porto vai medir forças com o Palmeiras (15 de junho), Inter Miami (19) e Al Ahly (24).

Já a Gold Cup jogar-se-á entre 14 de junho e 6 de julho. O Canadá integra o Grupo B, juntamente com Honduras (18 de junho), Curaçau (21 de junho) e El Salvador (25).

Antes, a seleção canadiana, que não vence a Gold Cup há 25 anos, vai disputar dois jogos de preparação, frente à Ucrânia (7 de junho) e à Costa do Marfim (11).

CANMNT Squad announced for The Canadian Shield Tournament in Toronto 🇨🇦🛡️



The 23 players who will represent Canada in the inaugural Canadian Shield Tournament at BMO Field this summer ⬇️



Canada is set to take on Ukraine on Saturday 7 June and Côte D’Ivoire on Tuesday 10 June. pic.twitter.com/k5qCgOjOi5