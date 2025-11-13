Forma com o compatriota Jan Bednarek o «muro polaco» na defesa do FC Porto, onde encontrou o tempo de jogo que lhe parecia vedado no Arsenal. Em entrevista ao site polaco Laczy nas Pilka, Jakub Kiwior detalha a experiência que vive em Portugal e a forte conexão com Bednarek, parceiro de setor também na Seleção da Polónia. «Às vezes, basta um olhar rápido», assumiu.

Se a troca da Premier League pela Liga portuguesa, no verão passado, «pode parecer um passo atrás, em termos de campeonato», no que toca aos clubes, o que distingue o Arsenal do FC Porto não é assim tão evidente.

«Quem se interessa minimamente por futebol sabe o quão grande é o FC Porto», notou Kiwior, que acrescenta: «No Porto, tenho o que me faltava em Londres: jogar regularmente. Sinto-me ótimo lá.»

Garantindo que Mikel Arteta, treinador do Arsenal, «compreendeu e apoiou» a sua saída para o FC Porto, o defesa, de 25 anos, apenas lamenta que «a transferência tenha sido finalizada literalmente um dia antes do fecho da janela de transferências».

Ainda assim, algumas conversas com o treinador dos Dragões, Francesco Farioli, bastaram para agarrar rapidamente um lugar no onze portista. «Ele falou comigo algumas vezes, individualmente. Explicou-me os detalhes e conquistei um lugar na equipa titular logo aí. Foi um sinal muito positivo para mim, era a primeira vez que jogava num novo clube desde o início», detalhou.

No FC Porto, Kiwior reencontrou Jan Bednarek, seu companheiro de equipa na Seleção da Polónia. Os dois formam o «muro polaco» no Dragão, contou, que se solidifica a cada dia que passa. «Às vezes, basta um olhar rápido» para que as coisas fluam naturalmente em campo, confessa.

No balneário do Dragão, a dupla vai dando algumas lições de polaco aos colegas de equipa. «Eles tentam repetir e saem-se muito bem. O Deniz Gul, em particular, tem talento para isso», notou.

Para os jogos da Polónia frente aos Países Baixos (14 de novembro, 19h45) e Malta (17 de novembro, 19h45), de qualificação para o Mundial 2026, Kiwior não terá a companhia de Bednarek, que se lesionou no jogo em Famalicão, para a Liga portuguesa.

«Cheguei a dizer-lhe para não arriscar, mesmo antes de sabermos a gravidade da lesão. Esperámos pelos resultados dos exames até o último minuto, na esperança de que ele pudesse vir à Seleção, mas, infelizmente, não conseguiu», explicou Kiwior.