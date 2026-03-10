Thiago Silva admitiu que, «se não tivesse sido (procurado por) um clube tão especial como o FC Porto, teria terminado a carreira em dezembro», quando deixou o Fluminense. «Com a história que tinha aqui e porque não correu como eu queria há 22 anos, aceitei (voltar), porque este ciclo tinha de ser fechado», explicou.

Em entrevista à TNT Sports, gravada no museu do clube, o experiente defesa dos dragões, de 41 anos, espera «trazer mais alguns troféus», no final desta época, para expor naquele espaço.

O internacional brasileiro dedicou ainda muitos elogios ao treinador dos portistas, Francesco Farioli, um «supercomandante», mesmo que seja cinco anos mais novo do que o próprio Thiago.

«Foi na primeira reunião por vídeo que fiquei a saber disso... Não sabia que ele era mais jovem do que eu. Sinceramente, fiquei feliz e triste ao mesmo tempo», brincou o jogador, que antevê para Farioli «uma história linda no futebol como treinador».

«É alguém que tem uma energia incrível e sabe mesmo muita coisa. No dia a dia, na preparação das coisas, ele consegue trazer numa só semana vídeo, preparação, treino e a parte mental. E não é algo de aleatório, é tudo para aquele adversário em específico. A preparação da semana é muito boa, a reunião pré-jogo é boa, os treinadores são bons e a energia é incrível, não só dele, mas de todo o staff. O FC Porto é uma família e quando cheguei encontrei esse espírito familiar», elogiou Thiago Silva.

Líder da Liga portuguesa, apurado para os oitavos de final da Liga Europa e a meio das meias-finais da Taça de Portugal, os dragões entram na fase decisiva da época com expetativas altas. O defesa brasileiro salienta que «o campeonato é a prioridade» e adverte para as dificuldades que a Liga Europa acarreta.

«Esta temporada, ela tem grandes clubes e caímos para o lado pior (do sorteio). Mas isso não quer dizer que não consigamos chegar (longe) e estou superconfiante na nossa equipa», disse, antevendo desde já uma eliminatória complicada com o Estugarda, «um adversário muito difícil, alemão, que vem fazendo uma temporada incrível».

Thiago chama por Casemiro

Em fim de contrato com o Manchester United, Casemiro será um dos jogadores livres mais cobiçados no próximo verão. E se decidisse voltar ao FC Porto?

«O “Casão” é uma pessoa especial. Tem uma carreira vitoriosa e eu acredito que a passagem dele aqui, no FC Porto, foi muito boa, apesar de não ter sido tanto tempo assim. Mas foi lindo de ver o “Casão” aqui, tal como o Alex Sandro, o Danilo, enfim, o Hulk. A história do Hulk neste museu é incrível. Enfim, mas ter o “Casão” do nosso lado é muito melhor do que o ter contra nós. Então, a mensagenzinha eu mando: “E aí “Casão”, vamos estar juntos de novo?”. Seria um sonho jogar novamente com o Casemiro na frente da defesa, a correr, dando aqueles carrinhos loucos e protegendo a defesa, que é o que ele sabe fazer. Se depender do Thiago Silva, essa dupla já está assinada», disse o defesa dos dragões.

O mentor e o regresso à seleção

Na mesma entrevista, Thiago Silva contou que Paolo Maldini foi um mentor - «o Ancelotti disse-me só para olhar para o que ele fazia» - e Alessandro Nesta «o professor na prática», nos tempos que passou no Milan. «Foi uma aprendizagem fenomenal com eles os dois», vincou.

Sobre um possível regresso à seleção brasileira, o defesa, que participou em quatro fases finais de Mundiais, deixou uma garantia: «É uma possibilidade grande. O Carlo (Ancelotti) e a comissão (técnica) conhecem o Thiago Silva, mas não quero parecer estar a “cavar” uma convocação. Se tiver de ir para a Copa, vou, se não tiver de ser convocado, não vou. Acho que tenho as condições mínimas para fazer um Mundial como fiz no Mundial de clubes. Se quiserem contar comigo, estou à disposição.». Thiago Silva não representa a canarinha desde o Mundial do Qatar, em 2022.