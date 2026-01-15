Se o golo apontado por Jan Bednarek ao Benfica, que resolveu a eliminatória dos quartos de final da Taça de Portugal, lhe provocou uma sensação de déjà vu, é porque a sua memória está boa e recomenda-se.

O FC Porto deu uma ajuda ao publicar um vídeo em que recupera um golo de Jorge Costa, apontado ao Benfica em maio de 1997, que tem muitas semelhanças com aquele que o central polaco marcou na passada quarta-feira.

«Um espírito e um ADN que nunca nos deixa. No salto do Bednarek, sentimos todos um impulso coletivo», escreveram os dragões na publicação.

Jorge Costa, recorde-se, faleceu em agosto do ano passado, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória sofrida enquanto assistia a um treino do plantel do FC Porto. Tinha 53 anos.