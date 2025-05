O incrível ano de estreia de Rodrigo Mora na equipa principal do FC Porto continua a render distinções ao jovem avançado, de apenas 18 anos.

Agora foram os adeptos a elegerem o golo que apontou ao Boavista, no Estádio do Bessa, como o melhor da temporada, numa votação que decorreu nas redes sociais do clube desde o dia 23 de maio.

Mora dominou, desde logo, as escolhas dos oito golos finalistas, sendo o autor de quatro deles. Curiosamente, na final, os adeptos portistas tiveram de escolher entre dois golaços apontados ao Boavista, vencendo o mais recente, na penúltima jornada da Liga.