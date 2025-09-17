O plantel principal do FC Porto viveu, esta quarta-feira, uma tarde diferente do habitual, tendo visitado o museu do clube, onde ficou a conhecer melhor a história de um emblema fundado em 1893 e com um palmarés rico em conquistas.

João Pinto, Rui Barros, Paulinho Santos e Lucho González, este último adjunto na equipa técnica liderada por Francesco Farioli, foram alguns dos jogadores que ajudaram a construir esse historial e estiveram presentes na iniciativa.

Por entre mensagens de apoio aos craques do presente, Rui Barros lembrou: «A mística não se compra. Sentia-se na intensidade dos nossos treinos e no dia a dia».

O presidente dos portistas, André Villas-Boas, igualmente presente na visita, referiu: «Somos todos passageiros no FC Porto, mas enquanto cá estivermos vamos honrar esta grande instituição”.