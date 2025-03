Na próxima temporada, o FC Porto pretende construir «um plantel que dê garantias de sucesso», com jogadores «identificados com a ideia» de jogo de Martín Anselmi, «um dos próximos grandes treinadores do futebol europeu», defende o presidente dos dragões, André Villas-Boas. Um plantel onde podem entrar Francisco Conceição e Nehuén Pérez, emprestados em sentidos opostos, e no qual deve continuar a figurar Rodrigo Mora, com quem o clube trabalha numa renovação contratual.

Em entrevista a O Jogo e ao Jornal de Notícias, André Villas-Boas garantiu que «o plantel que o FC Porto irá construir na próxima época será um que dê garantias de sucesso». «E, para nós, garantias de sucesso é ganhar títulos», especifica o dirigente, assegurando que, atualmente, o clube tem «margem (financeira) para discutir amplamente com clubes e jogadores referenciados».

O internacional argentino, Nehuén Pérez, cedido até ao final da temporada pela Udinese, poderá ser um dos rostos do novo FC Porto - «temos uma opção de ativar essa compra e estamos muito interessados em fazê-lo» -, tal como Francisco Conceição, que está emprestado à Juventus.

«Obrigatoriamente, vai voltar, porque não há uma opção de compra. O Chico é um jogador do FC Porto, um jogador à FC Porto, que muita falta nos fez em determinados momentos da época. É um jogador com uma qualidade extraordinária. Resolvido, de certa forma, o problema pai em relação ao Vítor Bruno, tem todas as condições de voltar ao FC Porto. Gosta do FC Porto e renderá por nós, seguramente», explicou André Villas-Boas, sem contudo esquecer o «contrato específico» do internacional português e o interesse que ele poderá gerar em clubes mais endinheirados: «É um jogador de valor e o FC Porto, reconhecendo isso, não o negociará por baixo».

A continuidade de Diogo Costa, «uma peça fundamental» na equipa, dependerá da atuação dos «diferentes “players” de mercado, com outra capacidade financeira», um cenário que, mais tarde ou mais cedo, também se irá colocar quanto a Rodrigo Mora.

Para já, ainda não chegaram propostas pela pérola portista, com quem o clube discute a renovação do contrato. «Neste momento, tem uma cláusula que toca os 67 milhões de euros, portanto acho que estamos a salvo. Faz 18 anos em maio, o que nos permitirá renovar com uma cláusula superior e garantir que permanece», referiu o responsável.

Certo é que, na próxima época, Martín Anselmi será o treinador da equipa. Contratado a meio da atual temporada, para render Vítor Bruno, o argentino «era um treinador em explosão no futebol internacional e que chegaria à Europa em breve». «O FC Porto antecipou-se ao que projetamos ser um dos próximos grandes treinadores do futebol europeu», acredita o presidente portista.

André Villas-Boas garante ainda que será «muito mais intransigente num espírito à Porto, que faltou muitas vezes esta época, para rematar determinados jogos».