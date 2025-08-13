«O legado de Jorge Costa permanecerá para sempre vivo na memória de todos nós e cumpre-nos honrá-la». É desta forma que André Villas-Boas, presidente do FC Porto, recorda o antigo capitão e diretor para o futebol dos portistas, falecido no passado dia 5 de agosto, no editorial que assina na mais recente edição da revista Dragões.

Para o líder dos azuis e brancos, Jorge Costa marcou uma era no clube «pela sua dedicação e pelo seu exemplo». «Qualquer livro que conte a belíssima e longa história do nosso clube o retratará como um dos atletas mais importantes da nossa história, uma lenda», considerou.

«Personificava tudo o que é e que queremos que seja sempre o FC Porto: uma forma vertical de lutar pelas vitórias, um espírito de conquista sem limites, uma entrega sem concessões ao clube que amamos», acrescenta André Villas-Boas, lembrando que «foi assim que [Jorge Costa] se despediu de nós: a trabalhar para o sucesso do FC Porto, depois de uma reunião técnica e de uma entrevista».

Num artigo intitulado de "O Jorge nunca desistia", no qual lamenta também os recentes desaparecimentos de figuras históricas do clube como Jorge Nuno Pinto da Costa, Artur Jorge, Diogo Jota e André Silva, o presidente dos Dragões salientou: «O Jorge Costa nunca desistia, mas nunca reclamou uma vitória para si. As vitórias eram sempre do FC Porto».

Apontando ao futuro, André Villas-Boas deixa uma garantia: «Jorge, vais deixar uma enorme saudade, mas não duvides de que lutaremos por ti como tu lutaste por nós e pelo FC Porto. Nunca serás esquecido, Capitão. Contigo no coração celebraremos os próximos títulos».