O FC Porto partilhou os avanços na construção do novo Centro de Alto Rendimento [CAR] do clube, que vai nascer no Olival, em Vila Nova de Gaia, junto ao centro de treinos e formação desportiva utilizado pelo clube.

O projeto contempla duas áreas, uma destinada à equipa principal, que incluirá um espaço de residência em estágio para jogadores, e outra que incluirá um miniestádio e outras áreas e equipamentos para o treino de alta competição. O custo estimado da obra ascende aos 35 milhões de euros.

Os terrenos onde será instalada a nova infraestutura estão a ser limpos, naquele que é o primeiro passo antes do arranque da construção do CAR, o que deve acontecer no início de 2026.