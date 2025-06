Estão previstos gastos de 143 milhões de euros no orçamento apresentado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para a temporada 2025/2026, o que representa uma subida de 30 milhões de euros em comparação com o valor estimado para esta época, ainda com Fernando Gomes na presidência do órgão.

O valor definido para a próxima temporada é inflacionado pela incorporação de várias empresas da égide federativa.

A maior fatia dos gastos é destinada às Seleções, com 36 milhões de euros, dos quais 16,1 milhões para a equipa principal masculina (mais do dobro dos 7,3 milhões em 2024/2025) e 3,87 milhões para a feminina (uma subida face aos 2,3 milhões de há um ano).

Os órgãos estatutários federativos representam custos de 4,2 milhões de euros, mais um milhão do que em 2024/25, estando ainda previsto o aumento dos gastos com técnicos, médicos e outros prestadores de serviços, de 6,8 para 7,4 milhões de euros, e o fornecimento de serviços, de 11,3 para 12 milhões de euros.

No documento que vai ser votado na Assembleia Geral (AG) marcada para sábado, às 10:00, na Cidade do Futebol, a FPF calcula obter, em 2025/2026, um recorde de receitas na ordem de 146,25 milhões de euros, antecipando um resultado operacional positivo de pouco mais de três milhões de euros.

Estes rendimentos resultam, em boa parte, da expectável presença da Seleção Nacional masculina de futebol no Mundial 2026, com um prémio calculado em 17 milhões de euros, mas, sobretudo, das receitas dos Jogos Sociais, com um rendimento previsto de 39,2 milhões de euros, quase mais três milhões de euros do que há um ano.

De recordar que, na época anterior, a FPF, então liderada por Fernando Gomes, previa um lucro de 7,14 milhões de euros, fruto dos rendimentos calculados em 120,39 milhões de euros.

Na mensagem introdutória ao documento, o atual líder da FPF, Pedro Proença, defende que «esta reorganização num modelo de gestão empresarial permitirá criar um suporte ímpar à atividade desportiva, um universo de 29 Seleções nacionais e 60 competições anuais que sairão fortalecidas por este enquadramento e pelo arrojo da visão que o inspirou».

A AG marcada para sábado tem como principal ponto a apreciação do plano de atividades e orçamento referentes à época 2025/2026. Seguir-se-á uma reunião magna extraordinária para votação das alterações estatutárias e ratificação do Regulamento Disciplinar aprovado pela reunião magna da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.