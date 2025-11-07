No final de um encontro com carácter de urgência solicitado pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), assegurou que irá «tudo fazer para dar tranquilidade às competições profissionais».

A reunião decorreu na Cidade do Futebol e contou com a presença do presidente e do vice-presidente da APAF, José Borges e Nuno Silva, bem como do presidente do Conselho de Arbitragem da FPF, Luciano Gonçalves, e do diretor da FPF, Rui Caeiro.

Pedro Proença detalhou, em declarações ao Canal 11, que «os temas colocados pela APAF têm a ver com a preocupação de algum estímulo comunicacional que está a acontecer no futebol profissional», ou seja, na I e II Liga.

O encontro aconteceu no rescaldo de uma semana marcada pela denúncia do árbitro Fábio Veríssimo de uma tentativa de pressão por parte do FC Porto no jogo com o Sp. Braga, à qual os Dragões responderam num comunicado em que denunciam «graves problemas na arbitragem em Portugal».

Apesar de os dois principais campeonatos de futebol estarem fora da alçada da FPF, Pedro Proença reforçou «o apelo à tranquilidade».

«Percebendo que é na Liga Portugal que essa discussão deve ser feita», o presidente da Federação garantiu ainda que eventuais alterações aos regulamentos disciplinares que possam vir a ser acordadas na Liga serão ratificadas, «de forma automática», pela Assembleia Geral da FPF, «para que possamos ultrapassar rapidamente estas dificuldades».

Enunciando alguns dos desafios que o futebol português enfrenta atualmente, do projeto de centralização dos direitos audiovisuais ao ranking da UEFA, Pedro Proença pede «uma reflexão ponderada, com tranquilidade, sobre os assuntos estruturantes» para o futuro.