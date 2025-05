O Flamengo critica a atuação, à sua revelia, de um médico e um fisioterapeuta da Federação Equatoriana de Futebol com o objetivo de antecipar o regresso aos relvados do ex-Sporting, Gonzalo Plata, que continua a recuperar de um edema ósseo no joelho direito.

Por esse motivo, o clube brasileiro comunicou à federação equatoriana a indisponibilidade do avançado, de 24 anos, para os jogos frente ao Brasil (6 de junho) e o Peru (11), a contar para a fase de qualificação para o Campeonato do Mundo do próximo ano.

«Paralelamente a estas conversas, o clube foi surpreendido com a informação de que, sem qualquer comunicação prévia ou autorização, um médico e um fisioterapeuta da Federação Equatoriana de Futebol estiveram na residência do atleta. Na visita, eles realizaram procedimentos à revelia do Flamengo no joelho afetado, com o objetivo de antecipar etapas no seu retorno aos relvados, o que interfere de maneira irresponsável no planeamento de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do clube», acusa o Flamengo, numa nota publicada no seu site oficial.

Apesar de reconhecer a «obrigatoriedade de libertar jogadores para as suas seleções nas datas FIFA», o emblema brasileiro avisa para «o risco real de agravamento da lesão em caso de utilização do atleta», apelando à não convocação de Plata para o duplo compromisso de Equador em junho.

«O clube lamenta a condução do caso por parte da Federação Equatoriana de Futebol, que chegou a solicitar a antecipação da apresentação do jogador, e reforça que prioriza sempre a saúde e o bem-estar dos seus atletas. O Flamengo entende que tais atitudes representam um risco à plena recuperação do atleta, o que pode comprometer a sua participação no resto da temporada e até a sua carreira», sublinha o Mengão.

Gonzalo Plata, que representou o Sporting entre 2018 e 2021, não joga desde o dia 2 de maio, quando ajudou o Flamengo a derrotar o Botafogo FC (1-0) para a Taça do Brasil. Esta época, leva quatro golos e três assistências em 24 jogos, entre o clube e a seleção.