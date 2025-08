A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) nomeou Emanuel Medeiros para a presidência do novo Comité de Ética, órgão consultivo que estava previsto no programa eleitoral do atual líder da instituição, Pedro Proença.

Medeiros é co-fundador e Global CEO da Sport Integrity Global Alliance, devendo trabalhar no projeto com entre «três a sete» outros membros com «reconhecida experiência em matérias de ética, integridade ou compliance», pode ler-se no site da FPF.

O organismo tem como missão «aconselhar e assessorar a Direção na definição e adoção de boas práticas de governança, bem como contribuir para o objetivo de garantir que a atuação da FPF se rege por elevados padrões de ética e transparência».

Paralelamente, será criada uma plataforma de integridade, cumprindo os maiores princípios de ética e boa governança, uma das prioridades da atual Direção da FPF.