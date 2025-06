Só a polícia não gostou. Embalado pelo sucesso do PSG na Liga dos Campeões, o artista luso-descendente Glaçon decidiu criar um mural, nas ruas de Paris, em honra de João Neves, cuja saída do Benfica no último verão lamentou, mas não ao ponto de perder a admiração pelo jovem médio internacional português.

Depois de, no ano passado, ter homenageado os atletas olímpicos portugueses que garantiram medalhas nos Jogos de Paris, o artista decidiu recriar o momento em que João Neves levantou o troféu da Liga dos Campeões.

Assumindo não torcer por qualquer clube na Liga francesa, Glaçon, adepto do Benfica, não esconde que preferia ter visto o médio a vestir de encarnado, esta temporada.

«Tenho dezenas de amigos que são adeptos do PSG. Todos me agradeceram, mesmo não tendo nada a ver com isso. Eu não queria que ele (João Neves) saísse no início da temporada, mas é a isto que podemos chamar de escolha certa», partilhou o artista, nas redes sociais.

A obra de arte, porém, teve consequências sérias para o seu autor. «Pela primeira vez em mais de um ano, fui preso pela polícia! Felizmente conhecia o dono do muro», escreveu, antes de concluir: «Bravo João Neves, mereces. Sinceramente, acho que o PSG também merece. Espero continuar a ver-te a levantar troféus».