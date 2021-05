Rudi Garcia está de saída do Lyon e, em entrevista ao jornal francês L’Équipe, deixou fortes críticas ao diretor desportivo do clube, o ex-internacional brasileiro Juninho.

«Fazia coisas e falava com os jogadores nas minhas costas, permitiu que alguns me criticassem, como o Jean Lucas (jogador cedido ao Brest). Tivemos muitas divergências. A relação até começou bem, mas após duas ou três vitórias em novembro deixou de me dar os parabéns”, afirmou o treinador.

Rudi Garcia considera que o fator decisivo para o azedar da relação foi a utilização dos jogadores brasileiros.

«Comecei a perceber que, quando os jogadores brasileiros não jogavam, ele não ficava contente. Gosta de ganhar, mas com os seus jogadores. O (Lucas) Paquetá impôs-se no onze inicial, mas quando o Bruno (Guimarães) jogou um pouco menos... gerou-se um problema», frisou Garcia.

Apesar de tudo, o experiente técnico francês considera que Juninho «se tornará num bom diretor desportivo, mas ainda lhe falta experiência».