Com uma “trivelada” a fazer lembrar Ricardo Quaresma, Diego Moreira abriu caminho ao triunfo do Estrasburgo frente ao Saint-Étienne (3-1), na 31.ª jornada da Liga francesa, que mantém os “azuis e brancos” na corrida por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Aos sete minutos, Emanuel Emegha fugiu pela direita, descobriu Diego Moreira solto à entrada da área e endossou-lhe a bola, que o internacional jovem português rematou, com a parte exterior do pé esquerdo, para um golo fantástico.

Aflito na tentativa de fugir aos lugares de despromoção, o Saint-Étienne, que ocupa a penúltima posição da Ligue 1, repôs a igualdade ainda na primeira parte, por intermédio de Zura Davitashvili, a passe de Petrot.

Só que, ao minuto 63, Diego Moreira e Emanuel Emegha inverteram os papéis para desenharem o 2-1 do Estrasburgo, apontado pelo neerlandês, artilheiro da equipa, que chegou aos 14 golos no campeonato.

Perto do fim, Dilan Bakwa, servido com peito por Felix Lamerachal, fechou as contas da partida, com um remate rasteiro, bem colocado.

O triunfo permite ao Estrasburgo chegar aos 54 pontos, igualando na terceira posição da Ligue 1 o Nice e o Mónaco, que este sábado visita o estádio do Le Havre. O vice-líder, Marselha, soma apenas mais um ponto (55), ainda que apenas vá disputar o seu jogo referente à 31.ª jornada da Liga francesa no domingo, frente ao Brest. Já o Saint-Étienne continua na penúltima posição, com 27 pontos.